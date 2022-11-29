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    Морозы сохранятся на большей части Казахстана

    29 Ноября 2022, 01:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ясную и морозную погоду обещают синоптики 29 ноября в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, с чем сохранится ясная и морозная погода. С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-западе, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед. По РК ожидается усиление ветра, на северо-западе, в горных районах юга, юго-востока – туман. На севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более», - говорится в сообщении.
    Погода
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