Морозы сохранятся на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ясную и морозную погоду обещают синоптики 29 ноября в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, с чем сохранится ясная и морозная погода. С прохождением атмосферных фронтов на юге, юго-западе, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег), ожидаются туман, гололед. По РК ожидается усиление ветра, на северо-западе, в горных районах юга, юго-востока – туман. На севере, востоке, в горных районах области Жетысу ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более», - говорится в сообщении.



