+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Морозы снова ожидаются на севере Казахстана

22 Декабря 2021 13:30
Поделиться:
Морозы снова ожидаются на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 23-25 декабря 2021 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Сценарий заболеваемости коронавирусом прокомментировали в Минздраве РК
Неблагоприятные метеорологические условия будут в Нур-Султане и Алматы Туман, гололед, дождь, снег, ветер и пыльную бурю прогнозируют в Казахстане 22 декабря Плотный туман и гололед: актюбинским водителям рекомендуют не выезжать в дальние поездки

«Северо-западный циклон принес осадки и повышение температуры воздуха практически на всей территории Казахстана. Однако наслаждаться теплом казахстанцы будут недолго – с запада уже движется антициклон. Но к радости жителей южных регионов, понижение температуры воздуха ожидается, по большей части, на западе и севере страны. Здесь столбики термометров в ночные часы опустятся до 20-28 градусов мороза. На южные же области нашей республики будет влиять циклон из районов Узбекистана. Он хоть и принесет осадки, но в основном в виде дождя, и сохранит довольно высокие для декабря значения температуры», - сообщили синоптики.

Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Сценарий заболеваемости коронавирусом прокомментировали в Минздраве РК
Неблагоприятные метеорологические условия будут в Нур-Султане и Алматы
Туман, гололед, дождь, снег, ветер и пыльную бурю прогнозируют в Казахстане 22 декабря
Плотный туман и гололед: актюбинским водителям рекомендуют не выезжать в дальние поездки
Популярное
1 Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
2 Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
5 Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
6 Казахстанские таэквондисты стали чемпионами мира
Читайте также
Неблагоприятные метеорологические условия будут в Нур-Султане и Алматы
Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
Казахстанские таэквондисты стали чемпионами мира
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив