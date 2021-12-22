Морозы снова ожидаются на севере Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 23-25 декабря 2021 года опубликовали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Северо-западный циклон принес осадки и повышение температуры воздуха практически на всей территории Казахстана. Однако наслаждаться теплом казахстанцы будут недолго – с запада уже движется антициклон. Но к радости жителей южных регионов, понижение температуры воздуха ожидается, по большей части, на западе и севере страны. Здесь столбики термометров в ночные часы опустятся до 20-28 градусов мороза. На южные же области нашей республики будет влиять циклон из районов Узбекистана. Он хоть и принесет осадки, но в основном в виде дождя, и сохранит довольно высокие для декабря значения температуры», - сообщили синоптики.