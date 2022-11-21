Морозы прогнозируют синоптики в Казахстане в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 ноября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

В предстоящие дни быстрая смена барических образований и обострение атмосферных процессов обусловит выпадение осадков на большей части Казахстана: в северных, центральных и восточных регионах – в виде снега, 22-24 ноября на юго-востоке страны сильные осадки (дождь, снег), 23 ноября на востоке – сильный снег. По республике ожидаются усиление ветра, гололед, туман, на севере, востоке и в центре страны – метель. Понижение температуры воздуха ночью на севере, востоке и в центре до 17-28 мороза.



