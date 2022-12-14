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    Морозы ожидаются в северных регионах Казахстана 15-17 декабря

    14 Декабря 2022, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период с 15 по 17 декабря на большей части территории Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казинформ».

    «В период с 15 по 17 декабря метеорологические условия на большей части территории Казахстана будут определяться влиянием обширного антициклона с центром над Усть-Ишимом, в связи с чем ожидается погода преимущественно без осадков и понижение температуры воздуха в северных регионах республики ночью до 23-28 мороза. Лишь в центре, на юго-западе, а 17 декабря на востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег с низовой метелью. В южных регионах Казахстана ожидается туман», - говорится в сообщении синоптиков.
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