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    Морозы ожидаются в Казахстане 26-28 ноября

    25 Ноября 2022, 13:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В выходные дни на большую часть территории Казахстана будет оказывать влияние северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, с которым ожидается резкое понижение температуры воздуха на северо-западе, севере, в центре и на востоке страны и прекращение осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

    «С прохождением атмосферных фронтов 26 ноября на востоке, 26-28 ноября на юге и юго-востоке республики ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде снега. 26 ноября на востоке, 26-27 ноября на юго-востоке – сильный снег. По республике ожидаются туман, на востоке, юге и юго-востоке - усиление ветра до 15-28 м/с, на востоке с метелью, на юге и юго-востоке – гололед.

    Ночью на западе ожидается небольшое понижение температуры воздуха до 5-15 мороза, резкое понижение температуры воздуха 26-27 ноября на северо-западе - до 20-30 мороза, севере - до 23-36 мороза, в центре - до 17-34 мороза, 27-28 ноября на востоке - до 27-38 мороза, 27-28 ноября - понижение температуры воздуха, на юге, юго-востоке до 5-15, в горных районах - 15-20 мороза», - говорится в сообщении.
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