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    Морозы ожидаются на большей части Казахстана

    23 Ноября 2022, 12:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в ближайшие три дня ожидаются морозы до 20-29 градусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По данным синоптиков, 24 ноября на западные, 24-26 ноября на северные и восточные регионы страны будет оказывать влияние циклон из районов Самарской области (РФ), с которым ожидается снег, на западе, юге - осадки (дождь, снег), 25 ноября на севере, 26 ноября востоке страны - сильный снег. «По республике ожидаются усиление ветра, туман, на севере, востоке, в центре - метель. В конце периода, с вторжением северного холодного антициклона из районов Салехарда, на большей части республики ожидается прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на севере, востоке, в центре ночью и днем до 20-29 мороза», - говорится в сообщении.
    Погода
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