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    Морозы на юге до -36 градусов прогнозируют синоптики 15 января

    15 Января 2023, 01:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 15 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    На большую часть территории Республики Казахстан по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с которым сохраняется погода без осадков. На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юге республики – туман.

    Ночью на севере, в горных районах Жетысуской области сохраняется очень сильный мороз 31-36 градусов, в Алматинской, Жамбылской областях – сильный мороз 30-32 градуса.
    Казгидромет Погода
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