Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 463.31 eur/kzt 486.94

    rub/kzt 6.45 cny/kzt 67.52
Прогноз погоды
Астана-30-32℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Морозы, метели и гололед ожидаются в Казахстане

    6 Января 2023, 13:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Резкое похолодание, метели, гололедные явления ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Как и ожидалось, атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, несущие осадки преимущественно в виде снега, продолжают медленно смещаться на восток, сохраняя неустойчивый характер погоды практический на всей территории страны, с которым сохраняются снегопады, на востоке Казахстана - сильный снег, а на юге - осадки в виде дождя и снега, в горных районах – сильные осадки», - говорится в сообщении Казгидромета.

    По территории республики прогнозируются метели, гололедные явления, на западе и юге – туманы. Но уже 7 января, по прогнозу синоптиков, с запада страны начнет смещаться холодный арктический антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны.

    Столбики термометров опустятся: на западе, в центре страны - до 20-28 мороза, на северо-западе, севере республики - до 25-33 мороза, на востоке - до 5-13 мороза, а на юге страны - до 0-10 мороза.
    Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    В пяти городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия 10 января
    На западе и севере Казахстана ожидаются морозы до -40 градусов
    Гололед: как избежать падений и травм
    Школьники и студенты колледжей Астаны и Семея будут учиться онлайн
    Популярное
    1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
    2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
    3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
    4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
    5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы
    Новости партнеров