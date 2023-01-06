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Морозы, метели и гололед ожидаются в Казахстане

6 Января 2023, 13:26
Морозы, метели и гололед ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Резкое похолодание, метели, гололедные явления ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Как и ожидалось, атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, несущие осадки преимущественно в виде снега, продолжают медленно смещаться на восток, сохраняя неустойчивый характер погоды практический на всей территории страны, с которым сохраняются снегопады, на востоке Казахстана - сильный снег, а на юге - осадки в виде дождя и снега, в горных районах – сильные осадки», - говорится в сообщении Казгидромета.

По территории республики прогнозируются метели, гололедные явления, на западе и юге – туманы. Но уже 7 января, по прогнозу синоптиков, с запада страны начнет смещаться холодный арктический антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны.

Столбики термометров опустятся: на западе, в центре страны - до 20-28 мороза, на северо-западе, севере республики - до 25-33 мороза, на востоке - до 5-13 мороза, а на юге страны - до 0-10 мороза.


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