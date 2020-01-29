Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 30 января по 1 февраля в Казахстане ожидаются морозы до минус 35 градусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток погода ожидается без осадков с ночными морозами в северных, центральных и восточных областях 25…30°С, местами 35°С, как и положено в январе. На юге и юго-востоке также похолодает ночью до 5…10°С, местами 13…22°С мороза. А на западные области уже начинают смещаться тёплые атмосферные фронты, которые принесут с собой дождь, мокрый снег и быстрое повышение температуры воздуха», - говорится в сообщении.