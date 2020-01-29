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Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

29 Января 2020 13:47
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Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 30 января по 1 февраля в Казахстане ожидаются морозы до минус 35 градусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«В предстоящие трое суток погода ожидается без осадков с ночными морозами в северных, центральных и восточных областях 25…30°С, местами 35°С, как и положено в январе. На юге и юго-востоке также похолодает ночью до 5…10°С, местами 13…22°С мороза. А на западные области уже начинают смещаться тёплые атмосферные фронты, которые принесут с собой дождь, мокрый снег и быстрое повышение температуры воздуха», - говорится в сообщении.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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