Новости
Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
29 Января 2020 13:47
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 30 января по 1 февраля в Казахстане ожидаются морозы до минус 35 градусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по теме
«В предстоящие трое суток погода ожидается без осадков с ночными морозами в северных, центральных и восточных областях 25…30°С, местами 35°С, как и положено в январе. На юге и юго-востоке также похолодает ночью до 5…10°С, местами 13…22°С мороза. А на западные области уже начинают смещаться тёплые атмосферные фронты, которые принесут с собой дождь, мокрый снег и быстрое повышение температуры воздуха», - говорится в сообщении.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Семерых человек спасли из снежного плена в Алматинской области
- Какие участки республиканских трасс открыты для движения транспорта
- Занятия отменили для столичных школьников второй смены 0-4 классов
- Заблудившиеся в буран: полицейские нашли троих водителей в Туркестанской области
- Занятия для учащихся 0-4 классов отменили в СКО
- В Семее отменены занятия в школах и колледжах из-за сильного ветра
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047