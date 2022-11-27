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    Морозы до 42 градусов и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана

    27 Ноября 2022, 21:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявил «Казгидромет» 28 ноября в Шымкенте, Туркестане и 11 регионах страны, передает МИА «Казинформ».

    На северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-восточный, ночью на севере, в центре области 15-20 м/с.

    На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, на юге области порывы 15-20 м/с.

    На юге Карагандинской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

    В центре, на юге Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 м/с.

    В Шымкенте и Туркестане 28 ноября ночью и утром ожидается туман.

    28 ноября ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный мороз 42 градуса.

    На юго-западе Абайской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

    Ночью 28 ноября в области Жетысу сохраняется сильный мороз 25-29 градусов.

    В Кызылорде 28 ноября сохраняется ветер восточный, 15-20, порывы 23-28 м/с.

    На большей части Улытауской области ожидается ветер восточный, порывы 15-20, временами 23 м/с. В Жезказгане 28 ноября ожидается ветер восточный, порывы 18 м/с.

    На севере Костанайской области ожидается туман. Ветер восточный, на юге области порывы 15-20 м/с.

    28-29 ноября на северо-востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, сутки 28, ночью 29 ноября порывы 23-28 м/с. В Таразе 28-29 ноября ночью и утром ожидаются туман, гололед.
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