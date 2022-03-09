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    11:16, 09 Март 2022 | GMT +6

    Морозы до 28 градусов и сильные осадки ожидаются в Казахстане 10-12 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По-прежнему северная половина территории Казахстана остается под влиянием антициклона, с которым сохранится погода преимущественно без осадков, с довольно низкими температурами воздуха. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в ночные часы столбики термометров в северных регионах опустятся до 17...28 градусов мороза.

    На западе и юге страны с выходом южного циклона ожидаются осадки, в западных регионах республики преимущественно в виде снега, который будет сопровождаться метелями, на юге преимущественно в виде дождя, а в горных, предгорных районах - сильные осадки, туман, гололед. С прохождением фронтальной зоны через территорию Казахстана ожидается усиление ветра 15-20, с порывами до 23-28 м/с.


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