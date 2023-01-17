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    Морозы до -26 градусов сохранятся 17 января в Жетысуской и Алматинской областях

    17 Января 2023, 01:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидроомет», передает МИА «Казинформ».

    Под влияеним обширного северо-западного антициклона, практически по всей территории страны сохранится погода без осадков. На востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, с усилением ветра и низовой метелью. На юге страны – туман.

    Ночью на севере, востоке, в горных районах Жетысуской и Алматинской областей сохраняется сильный мороз 25-26 градусов.

    Ранее сообщалось, что в двух регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
    Алматинская область Казгидромет Погода Жетысуская область
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