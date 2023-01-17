Морозы до -26 градусов сохранятся 17 января в Жетысуской и Алматинской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 января 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидроомет», передает МИА «Казинформ».

Под влияеним обширного северо-западного антициклона, практически по всей территории страны сохранится погода без осадков. На востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, с усилением ветра и низовой метелью. На юге страны – туман.

Ночью на севере, востоке, в горных районах Жетысуской и Алматинской областей сохраняется сильный мороз 25-26 градусов.

Ранее сообщалось, что в двух регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.



