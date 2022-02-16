Морозную погоду без осадков прогнозируют 17-19 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под властью обширного антициклона из районов Черного моря, с чем ожидается премущественно погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на крайнем севере, и 17 февраля в горных районах юго-востока республики, под влиянием фронтальных разделов, сохранится снег. Столбики термометров на севере ночью сохранятся в пределах 10-23 градусов мороза, в центре и на востоке - 17-27, в отдельных регионах - 33 градуса мороза, на юге - 5-15 мороза.