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    Морозная погода сохранится на большей части Казахстана

    30 Ноября 2022, 00:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики по-прежнему будет находится под влиянием холодного Северного антициклона, с чем сохранится ясная и морозная погода. С прохождением атмосферных фронтов на северо-западе, севере пройдет снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки (дождь, снег), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «По РК ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере - низовая метель, в горных районах юга, юго-востока – туман, гололед. На севере, востоке, в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается очень сильный ветер - 30 м/с и более. В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в Жамбылской области сильный – снег», - говорится в сообщении синоптиков.
    Погода
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