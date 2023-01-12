Морозная погода без осадков сохранится в большинстве регионов Казахстана 12 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На юго-востоке, востоке, севере Казахстана 12 января пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, на большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Арктический антициклон, с которым сохранится морозная погода без осадков. На юго-востоке, востоке, севере республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юго-востоке страны будет туман.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Туркестанской областей и Жетысуской области ожидается сильный мороз до -30-33 градусов, на востоке Карагандинской, Улытауской областей - сильный мороз до -40 градусов, на северо-востоке Мангыстауской области сохраняется сильный мороз до -20-24 градусов, в Жамбылской области ожидается сильный мороз до -30-33 градусов.

Ранее сообщалось, что в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.