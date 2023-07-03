Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Мороженое из кумыса производит педагог в Туркестанской области

    3 Июля 2023, 14:03

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Педагог Туркестанского колледжа №11 Жадыра Байдалы, обучающая по специальности «Организация питания», изготавливает мороженое и мыло из кумыса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Цель нового проекта — доказать, что национальное мороженое богато биологическими ценностями и полезное для организма человека. Мороженое из кобыльего молока, в отличие от других, готовится на огне, его состав не меняется и используется как чистый натуральный продукт.

    «На нашем рынке не хватает видов продукции из национального и полезного кумыса. Мороженое понравится как молодежи, так и детям. Оно положительно будет влиять на здоровье наших людей за счет использования биопродуктов», — считает Жадыра Байдалы.

    По словам педагога колледжа, напиток содержит гранулированные белки, которые обладают естественными иммунными свойствами и полезны для здоровья человека. Кроме того, Жадыра Байдалы начала производство мыла, изготовленного с добавлением саумала. Оно обладает лечебными свойствами для здоровья человека. В перспективе проект будет поддержан государством, планируется экспорт эко продукции в регионы Казахстана и зарубеж.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Образование Человек труда
    Новости по теме
    Новости по теме
    До 2 млн порций мороженого покупают казахстанцы каждый день
    Производство кумыса механизировал фермер из ЗКО
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще двух городах РК
    2 Мировые звезды на «Азия Дауысы» в Алматы: второй день фестиваля
    3 Сильная жара и дожди ожидаются в Казахстане
    4 Шторм ожидается в Казахстане
    5 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю