Море – их второй дом: 30 лет исполнилось Военно-морским силам Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2 апреля 2023 года военные моряки Казахстана отмечают особую дату. Ровно 30 лет исполнилось с момента создания Военно-морских сил нашей страны. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с ветеранами, преданно отслужившими в рядах Военно-морских сил.

Три десятилетия назад о существовании такого вида Вооруженных сил РК многие и не мечтали. Задача с нуля создать военно-морской флот страны казалась недосягаемой для первых руководителей оборонного ведомства: без собственных кораблей, вооружения и документации. Главный двигатель всего процесса – люди. Поэтому перед руководством еще и стояла задача по набору кадров. Ветераны, которые сегодня находятся на заслуженном отдыхе, в прошлом были мальчишками, влюбленными в морскую стихию и не представлявшими себя в другой сфере.

Близкие не одобряли мой выбор

Военно-морские силы были сформированы с нуля. После распада Советского Союза руководству оборонного ведомства пришлось по крупицам собирать целый вид Вооруженных сил страны. Первыми ряды нового формирования пополнили энтузиасты без навыков и компетенций, но с огромным желанием покорить морскую стихию.

Бывший начальник главного штаба, капитан 1 ранга Марат Жанаев уже два года находится на заслуженном отдыхе. 34 года своей жизни он отдал морю. Близкие родственники нашего героя не были в восторге от его выбора, однако он не предал свою мечту.

«С детства хотел стать моряком: смотрел фильмы, увлекался, читал. Мне нравился образ моряка. Даже не представлял себе другую профессию и это не приводило в восторг моих родственников. Честно говоря, они не одобряли мой выбор. Всю жизнь они жили далеко от океана, от морей. Они думали, что это болезнь детства и со временем все пройдет, но это не проходило, наоборот, переросло в профессию», – рассказывает капитан.

Марат Жанаев отучился в высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени Попова в Ленинграде, в военно-морской академии имени Николая Кузнецова. По его словам, с каждым занятием хотелось все глубже и глубже окунуться в мир морских приключений.

«С каждым днем узнавали все более интересную информацию, связанную в том числе с секретными делами, оружием, боевыми средствами. Человеку, который любит военную технику, конечно, все это интересно. В советское время режим секретности был сильным. На гражданке мы особо не знали, какие виды вооружения имеются в Вооруженных силах страны. Начали приоткрывать завесу только когда поступили в военно-морское училище. Честно говоря, у меня появлялась гордость за страну, любопытство, интерес и желание изучить эту технику. Мы все старались попасть на обучение более современным видам вооружения», – отметил моряк.

Без навыков и компетенций, но с желанием покорить морскую стихию

Образование Военно-морских сил страны было непростой задачей. На первом этапе появился отдел Военно-морских сил в составе Генерального штаба Вооруженных сил РК. Первая военно-морская база появилась в Актау осенью 1993 года. Именно с этого момента началось формирование частей и подразделений Военно-морских сил страны.

По словам ветерана Марата Жанаева, создавать с нуля целый вид Вооруженных сил –сложный процесс. Не каждая страна может себе это позволить, поэтому на первом этапе руководство оборонного ведомства столкнулось с трудностями.

«Проблема в нормативно-правовых актах, отсутствии в законодательстве руководящих документов, на которые будут ссылаться военные моряки и руководствоваться этими же инструкциями, уставами. Документов, регламентирующих флотскую службу, просто-напросто не было. Поэтому те, кто служит в советском флоте, делились информацией, ссылались на старые советские документы. Конечно же, мы их адаптировали под реалии Казахстана, собирали всю информацию по крупицам. Своим опытом делились страны дальнего зарубежья, приглашали иностранные делегации для обмена опытом. Этот процесс все еще продолжается. Безусловно, документы устаревают, меняется техника, на вооружение начинают поступать новые корабли. Это бесконечный процесс, но мы разработали основную массу документов. Корабли, вооружение, техника – дело наживное. Главное – устойчивое финансирование для динамичного развития страны. Если страна будет динамично развиваться, процент от ВВП пойдет на развитие обороноспособности страны, будет закупаться новая военная техника», – говорит он.

Не менее важный вопрос – подготовка кадров. Военнослужащие ВМС обучались в учебных заведениях России, Германии, Турции, Китая, Индии, Пакистана. Воспитанники из вышеперечисленных стран для взаимного обмена опытом обучались и в казахстанских военных институтах. Марат Жанаев считает, что кадры решают все. Если будут кадры, можно освоить любую технику.

Какие корабли есть на вооружении Казахстана

В 2003 году Военно-морские силы окончательно сформировались как самостоятельная форма Вооруженных сил. Занимавший тогда пост министра обороны Мухтар Алтынбаев поднял вопрос о необходимости обеспечения безопасности нефтяных зон на Каспии. 7 мая того же года вышел Указ Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию структуры ВС РК».

После полноценного формирования отдельного вида Вооруженных сил Казахстан начал пополнять запасы вооружения. В 2005 году в Актау ВМС торжественно были переданы американские военные катера Deffender, началось строительство компании Safe Boat International. После этого в Южной Корее были приобретены три артиллерийских катера типа «морской дельфин», а также в состав ВМС для выполнения спецзадач в области гидрографического обеспечения включили географическое судно «Жайык».

«Наши моряки привезли малые сторожевые корабли корейского производства из Мраморного моря в Черное море, Азовское море, по Волге, через Каспий из Астрахани в Актау. Это было знаменательное событие. Не имея опыта, экипажи прошли обучение по ускоренной программе и самостоятельно с помощью инструкторов совершили переход и доставили до порта Актау три катера», – вспоминает моряк.

Военно-морские силы ВС РК в разные периоды времени пополнялись кораблями большого водоизмещения: на боевое дежурство заступили ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан», «Урал», «Сарыарка» и «Мангистау», три артиллерийских корабля типа Sea Delphin под названиями «Шапшаң», «Батыр» и «Изет» и один артиллерийский корабль типа «Turk». Также несут службу рейдовый тральщик «Алатау», 7 броненосных катера типа «Кортик», 4 десантных катера, гидрографическое судно «Урал». Флагманом ВМС ВС РК является ракетно-артиллерийское судно «Казахстан», построенное в Казахстане в 2012 году.

Сверстники наряжались героями мультфильмов, я надевал форму морского офицера

На флагмане ВМС «Казахстан» служил и наш следующий собеседник - капитан 3 ранга Манарбек Мажитов.

«В первые годы своей лейтенантской службы подружился с ракетно-артиллерийским кораблем «Казахстан». Был командиром корабля, в мою задачу входили обеспечение боевой готовности ракетно-артиллерийской боевой части, обучение личного состава стрельбе с артиллерийских установок кораблей. Корабль «Казахстан» построен на нашем собственном заводе. Это был единственный новый корабль. Мы постоянно были в море, отрабатывали учения, направленные на повышение уровня боевой готовности, боевой подготовки личного состава, слаженных действий для выработки практических навыков, оттачивания мастерства, начиная от последнего матроса до командующего. Учения были направлены на отлаживание взаимодействий корабля и самолета, чтобы они могли тренироваться и работать вместе», – рассказал капитан 3 ранга Манарбек Мажитов.

Манарбек Мажитов служит в рядах Военно-морских сил вот уже 15 лет. Родился он в Атырауской области и в детстве коротал вечера у моря.

«Отец, дед – поколение рыбаков. Сам часто бывал в море, поэтому у меня была страсть к морской жизни. Когда учился в начальных классах, на маскарад все сверстники наряжались героями мультфильмов, только я один приходил в костюме морского офицера. Вырос в многодетной семье, поэтому мы не могли позволить себе каждый год покупать новый наряд. Мамин младший брат в свое время служил на Черноморском флоте. После завершения службы принес с собой форму. Мама подшила ее под меня. Поэтому на Новый год наряжался моряком. Так моя детская мечта привела меня в увлекательное путешествие на море. Я вырос в ауле. Сельчане удивились, узнав о моем зачислении в военно-морской институт в Санкт-Петербурге. Поэтому в родном ауле меня встречали как героя. Даже выпустили статью в сельской газете: «Наш парнишка из аула поступил в Санкт-Петербург». Когда приезжал в отпуск, редакторы снимали меня в военной форме. Моя фотография была опубликована в газете», – поделился Манарбек Мажитов.

Как подписывалась Конвенция о правовом статусе Каспийского моря

За годы службы в рядах Вооруженных сил РК наш герой не раз принимал участие в учениях, парадах. Особенно капитану запомнилось подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

«Азербайджан, Иран, Казахстан, Российская Федерация и Туркменистан имеют выход к Каспийскому морю. Раньше при Советском Союзе Каспий между собой поделили СССР и Иран. Когда распался Советский Союз, появились четыре независимых государства. Вместе с Ираном его нужно было поделить на пятерых. Пять президентов этих стран собрались в городе Актау в 2018 году и подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря: объявили его морем дружбы, поделили справедливо. Конвенция была подписана на территории нашей страны. Мы участвовали в организационных моментах в тот период», – вспоминает Манарбек Мажитов.

Все пять прикаспийских государств достигли консолидированного подхода в отношении судоходства, в вопросах прокладки подводных трубопроводов и других ключевых моментов. Создание надежной правовой основы послужило расширению сотрудничества всех пяти прибрежных государств – Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана.

Так постепенно Казахстан начал наращивать потенциал в области развития Военно-морских сил. Экипажи судов сегодня участвуют в военных учениях как в Республике Казахстан, так и за ее пределами.

«Было много совместных учений, международные, совместные учения с прикаспийскими государствами. На ежегодной основе принимаем участие в соревновании «Кубок моря» на Международных Армейских играх. На каждом соревновании наши ребята завоевывали призовые места, достойно показывали Казахстан. Офицеры Военно-морских сил Казахстана стараются участвовать во всех мероприятиях. Проводится много международных выставок, где предоставляется возможность офицерам набраться опыта, узнать о новинках вооружения», – рассказал бывший начальник главного штаба, капитан 1 ранга Марат Жанаев.

Море не прощает ошибок

По словам ветерана, чтобы стать моряком, нужно быть подготовленным как физически, так и морально.

«Корабль не закроешь в бокс или не оставишь на стоянке. Корабль всегда пришвартован. Если начинаются сильные волнения во время штормов, приходится по штормовой готовности кораблям уходить в море и переждать там шторма, чтобы не разбить свои борта о пирсы. Каждое время года имеет свои особенности в гидрометеорологических условиях. Можно выходить в море и выполнять задачи в любое время. Море ошибок не любит. Если на машине вы можете заглушить двигатель и остановиться, то в море вы не сможете себе это позволить, потому что вас просто волнами отнесет на берег и разобьет об скалы. Поэтому техника должна быть в исправности, экипаж должен быть готов к любому изменению обстановки. Даже находясь в порту или на базе, корабль стоит на якоре, там круглосуточно находится вахта и дежурный несет службу, наблюдает за обстановкой. С кораблем может произойти, что угодно. Это техника, тем более она находится в агрессивной среде. Чтобы стать моряком, нужно быть подготовленным физически, морально», – отметил Марат Жанаев.

Оказавшись на море, невозможно в него не влюбиться, считает он.

«Это совсем другая стихия. Рядом нет никого: только ты, море и корабль. Я чувствую себя спокойным, свободным на корабле. Я здесь хозяин. Меня никто не тревожит, ты занимаешься любимым делом, вокруг тебя море, чистый воздух, братья по оружию. Сослуживцы на море становятся самыми близкими людьми. В сухопутном взводе могут выстрелить в определенного военнослужащего: кто-то может умереть, а кто-то выживет. Если кто-то ошибся на море, корабль потонет и никто не сможет выжить. На корабле каждый чувствует ответственность за жизнь товарища, всего экипажа. Поэтому каждый стремится выполнять свою работу лучше. Мы вбиваем в голову мысль: если ошибешься, то от этого пострадают все», – признался капитан 3 ранга Манарбек Мажитов.

О морской романтике

Служба на море, в первую очередь, испытание на выносливость, преданность любимому делу и семье, боевую готовность.

«Легкой работы нигде нет. Специфика нашей службы заключается в том, что ты находишься в отрыве от семьи. Когда ты на корабле, вечером домой не возвращаешься. Помню, что рождение первого ребенка застал на корабле. Старшие дети меня особо не помнят: служил на корабле, часто бывал в походах, не так часто бывал дома, к сожалению. Когда перевелся в штаб и вечером начал появляться дома, дети тоже ко мне привыкли. Например, младшие дети больше меня знают и любят, чем старшие. Самым долгим пребыванием на корабле было 45 дней. Самая длинная командировка длилась 5 месяцев в Санкт-Петербурге. Когда служил на корабле в лейтенантские годы, редко видел жену, может быть поэтому ссор и стычек не было. Когда ты постоянно рядом, все равно возникает бытовой спор. Когда ты долго бываешь на корабле, приезжаешь домой с букетом цветов, соскучившись по детям, по жене. Когда ты на море, то не знаешь, когда вернешься домой, что ждет впереди», – поделился мнением капитан 3 ранга Манарбек Мажитов.

По его словам, моряк, в первую очередь, должен быть патриотом.

«У Казахстана есть море, морские рубежи, свои интересы, богатые нефтяные месторождения, которые нужно защищать. Как граждане своей страны, мы обязаны защищать свои интересы, территорию. Нам нужны мотивированные офицеры. Призываю их пополнить ряды Военно-морских сил, чтобы с честью защищать нашу страну на море», – считает Манарбек Мажитов.

Ветеран, опытный моряк Марат Жанаев пожелал военным морякам успехов в службе, чтобы они поддерживали боевую техническую готовность, осваивали новую технику и не забывали о том, что на них смотрит вся страна.

«Мы должны держать марку, не подводить своих командиров, быть гарантом стабильности. Мы верим в возможности молодых офицеров и надеемся, что на международных соревнованиях они будут завоевывать первые места», – добавил бывший начальник главного штаба, капитан 1 ранга Марат Жанаев.

В настоящее время Военно-морские силы ВС РК имеют развитую инфраструктуру, в том числе управление главнокомандующего ВМС ВС РК с подчиненными воинскими частями, учебный центр с необходимыми учебно-тренировочными тренажерами, базу материально-технического обеспечения, пункт дислокации судов, лазарет и другие объекты.

Важным событием для ВМС страны стало участие личного состава и кораблей в парадах, проводимых в нашей стране. К примеру, 7 мая 2013 года ракетно-артиллерийское судно «Казахстан» и гидрографическое судно «Жайык» приняли участие в боевом параде, проводимом на полигоне «Матыбулак», где продемонстрировали свои огневые возможности в Казахстанском секторе Каспийского моря в режиме онлайн.

В 2014 году тактическая группа кораблей ВМС под командованием капитана 1 ранга С. Бекжанова и в 2015 году под командованием капитана 2 ранга К. Ниязбекова совершила походы по Каспийскому морю. Военные моряки прошли более 1400 морских миль вдоль государственных морских границ Российской Федерации, Азербайджана, Исламской Республики Иран и Туркменистана.

В июле 2015 года ракетно-артиллерийские корабли «Сарыарка» и «Урал» приняли участие в морском биатлоне «Кубок Каспия 2015». По итогам соревнований экипаж под командованием капитана-лейтенанта Р. Жунусова занял второе место, продемонстрировав в своем деле высшее морское мастерство и профессионализм.

Напомним, Военно-морским силам Казахстана исполнилось 30 лет. 2 апреля 1993 года указом Президента РК были созданы Военно-морские силы страны.

Фотографии предоставлены пресс-службой Министерства обороны РК