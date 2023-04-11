Мораторий на застройку в горных и предгорных районах Алматы предложил ввести сенатор Лукин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин поднял проблему незаконной хаотичной застройки предгорных районов Алматы и непрекращающиеся громкие скандалы, связанные с застройкой в горах и уничтожением яблоневых садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общественники, экологи, сейсмологи, юристы и жители города требуют обратить внимание на серьезную проблему. Город находится на грани утраты природного ландшафта и это несет существенные проблемы и большие риски для жизни горожан», - сказал Андрей Лукин, озвучивая депутатский запрос на имя Премьер-Министра РК и Генерального прокурора РК.

По его словам, в последнее десятилетие идет интенсивная застройка горных и предгорных зон. Таунхаусы и коттеджи возведены на Шымбулаке, в Бутаковском ущелье, в районе Каменского плато, ущелье Кимасар, в Горном гиганте, Юбилейном и Большом алматинском ущелье.

«Частные строительные компании, прикрываясь мораторием на проверки бизнеса меняют целевое назначение земель с крестьянского или садоводческого хозяйства на ИЖС, потом ведут застройку многоэтажных жилых комплексов на склонах, непосредственно прилегающих к предгорьям. Министерство по чрезвычайным ситуациям неоднократно отмечало, что строительство на данных участках может привести к оползням техногенного характера, поскольку такие склоны не подходят для капитального строительства», - добавил Андрей Лукин.

Сенатор привел в пример, когда близ обсерватории астрофизического института им. Фесенкова земельные участки площадью 3,2 га переданы под застройку коттеджного городка. На одном из крупнейших казахстанских сайтов для размещения в сфере недвижимости выставлено несколько объявлений о продаже земельных участков от 50 соток до 1 га в микрорайоне Каменское плато.

«Эти участки некогда выделялись под крестьянские хозяйства, а сейчас продаются как лучшие локации под коттеджные городки, таунхаусы, клубные дома. В одном объявлении собственник даже готов оказать помощь при переоформлении изменения целевого назначения через свои связи в госорганах», - сообщил он.

Андрей Лукин предложил Правительству провести детальную инвентаризацию земель горной и предгорных районов Алматы и прилегающих к городу районов области, внести изменения и дополнения в действующее законодательство, предусматривающие полный запрет частного строительства, до завершения инвентаризации земель и принятия, соответствующего нормативно-правового акта, объявить мораторий на предоставление земель, а также исключить практику изменения целевого назначения земель путем утверждения проектов детальной планировки в рекреационных зонах населенных пунктов.



