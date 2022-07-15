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    Мораторий на вывоз лома и отходов черных металлов введут в Кыргызстане

    15 Июля 2022, 11:09

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предлагают ввести временный запрет на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы Кабинета министров Кыргызской Республики, запрет коснется лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) (классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением субпозиции 7204 29 0000 – «отходы и лом прочей легированной стали»).

    Согласно постановлению Кабмина, министерству экономики и коммерции КР поручено уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию о введении моратория, министерству иностранных дел КР уведомить Исполнительный комитет СНГ, Государственной таможенной службе и Пограничной службе ГКНБ принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.

    Запрет предлагается ввести сроком на полгода.


    Фото: www.blrt.ee

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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