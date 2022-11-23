Мораторий на проверки бизнеса продлили в Казахстане до конца 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса (МСБ) продлили до конца 2023 года. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса продлевается до конца 2023 года. С другой стороны, не должно быть злоупотребления со стороны субъектов малого и среднего бизнеса. У государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность субъекта МСБ влияет на жизнь и здоровье населения», - сказал Алибек Куантыров, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Мажилиса.

Мораторий на проверки субъектов предпринимательства действует в Казахстане с 1 января 2020 года, его действие должно было закончиться 1 января 2023 года.

Ранее Алибек Куантыров назвал позитивные последствия от массового приезда граждан России на экономику Казахстана.



