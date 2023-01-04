Мораторий на отстрел сайгаков продлили до 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территории Республики Казахстан обитает более 90% всемирной популяции сайгаков. В связи с сокращением численности сайгаков (до 21 тысячи в 2003 году) Правительством РК принят ряд комплексных мер по их охране, в том числе введен мораторий на их пользование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов.

Благодаря принятым мерам по сохранению сайгаков, на сегодняшний день их численность достигла до 1,3 млн особей (до окота сайгаков), при их оптимальной численности до 700-800 тысяч особей.

При этом, усилилась конкуренция с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои, участились случаи потравы посевов.

В этой связи, министерством в 2023 году запланировано научное исследование популяции сайгаков в рамках биологического обоснования по управлению популяциями сайгаков, в ходе которых будут изучены следующие вопросы:

1) Прогноз развития популяции сайгаков;

2) Уточнение ареала и миграционных путей сайгаков;

3) Изучение кормовой базы сайгаков;

4) Выработка предложении по снижению конкуренции с сельским хозяйством.

В этой связи, на период научно-исследовательских работ Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР приказом от 28 декабря 2022 года продлен мораторий на использование сайгаков их частей и дериватов на всей территории республики до 2024 года.



