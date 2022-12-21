Мораторий на экспорт нефти и нефтепродуктов продлили в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане продлен временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабинета министров Кыргызской Республики.

Временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом установлен до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

Государственной таможенной и пограничной службам Кыргызстана поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.

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