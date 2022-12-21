Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Мораторий на экспорт нефти и нефтепродуктов продлили в Кыргызстане

    21 Декабря 2022, 17:39

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане продлен временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабинета министров Кыргызской Республики.

    Временный запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом установлен до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.

    Государственной таможенной и пограничной службам Кыргызстана поручено принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.

    Фото: reuters.com

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан ЕАЭС Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    Перечень рекомендованных к производству лекарств сформировали в ЕАЭС
    Продукты с истекшим сроком годности обнаружили на прилавках санврачи СКО
    Региональная идентичность стран ЦА находится на стадии формирования – Суйинбек Касмамбетов
    Казахстан стал больше торговать нефтью в Иране через SWAP - обзор зарубежных казахскоязычных СМИ
    Популярное
    1 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
    2 Ведется работа по включению в спорт инклюзивных детей – Минкультуры и спорта РК
    3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
    4 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
    5 Органы госдоходов выявляют сдающих жилье в аренду и в условиях моратория
    Новости партнеров