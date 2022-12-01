Мораторий на экспорт минеральных удобрений введут в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане рассматривается вопрос о временном вводе запрета на вывоз минеральных удобрений за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой ­на сайт Кабинета министров КР.

Мораторий устанавливается сроком на шесть месяцев, с целью создания стратегического запаса минеральных удобрений и поддержания продовольственной безопасности страны.

Ввиду отсутствия собственного производства минеральных удобрений в Кыргызстане, основные поставки удобрений в страну осуществляются из Узбекистана по межправительственному соглашению. При этом, 30-35 % от общего объема удобрений завозится из России и Казахстана.

По информации Министерства сельского хозяйства КР, в сезон потребления минеральных удобрений организовываются стихийные группы перекупщиков, деятельность которых создает реальную угрозу сельскому хозяйству по обеспечению удобрениями. Особенно тяжелая ситуация с поставками возникает к началу весенне-полевых работ, когда большой объем заготовленного запаса реэкспортируется в соседние республики.

Данная мера будет способствовать своевременному и полному обеспечению сельского хозяйства республики минеральными удобрениями.



