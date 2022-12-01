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    Мораторий на экспорт минеральных удобрений введут в Кыргызстане

    1 Декабря 2022, 13:53

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане рассматривается вопрос о временном вводе запрета на вывоз минеральных удобрений за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой ­на сайт Кабинета министров КР.

    Мораторий устанавливается сроком на шесть месяцев, с целью создания стратегического запаса минеральных удобрений и поддержания продовольственной безопасности страны.

    Ввиду отсутствия собственного производства минеральных удобрений в Кыргызстане, основные поставки удобрений в страну осуществляются из Узбекистана по межправительственному соглашению. При этом, 30-35 % от общего объема удобрений завозится из России и Казахстана.

    По информации Министерства сельского хозяйства КР, в сезон потребления минеральных удобрений организовываются стихийные группы перекупщиков, деятельность которых создает реальную угрозу сельскому хозяйству по обеспечению удобрениями. Особенно тяжелая ситуация с поставками возникает к началу весенне-полевых работ, когда большой объем заготовленного запаса реэкспортируется в соседние республики.

    Данная мера будет способствовать своевременному и полному обеспечению сельского хозяйства республики минеральными удобрениями.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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