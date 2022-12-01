Мораторий на экспорт минеральных удобрений введут в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане рассматривается вопрос о временном вводе запрета на вывоз минеральных удобрений за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Кабинета министров КР.
Мораторий устанавливается сроком на шесть месяцев, с целью создания стратегического запаса минеральных удобрений и поддержания продовольственной безопасности страны.
Ввиду отсутствия собственного производства минеральных удобрений в Кыргызстане, основные поставки удобрений в страну осуществляются из Узбекистана по межправительственному соглашению. При этом, 30-35 % от общего объема удобрений завозится из России и Казахстана.
По информации Министерства сельского хозяйства КР, в сезон потребления минеральных удобрений организовываются стихийные группы перекупщиков, деятельность которых создает реальную угрозу сельскому хозяйству по обеспечению удобрениями. Особенно тяжелая ситуация с поставками возникает к началу весенне-полевых работ, когда большой объем заготовленного запаса реэкспортируется в соседние республики.
Данная мера будет способствовать своевременному и полному обеспечению сельского хозяйства республики минеральными удобрениями.