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    Мораторий на экспорт лука предлагают снять в Кыргызстане

    26 Февраля 2023, 14:00

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предлагают снять запрет на вывоз лука из страны. Соответствующий проект постановления правительства КР вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, на сегодняшний день у фермеров КР имеются запасы в 50 тысяч тонн лука при потребности населения в 6 тысяч тонн в месяц. Для снятия моратория, согласно требованиям обеспечения продовольственной безопасности, в стране должен иметься девяностодневный запас данного продовольствия.

    Кроме того, с апреля текущего года начнется сбор нового урожая лука и увеличение его запасов приведет к переизбытку скоропортящейся продукции, от чего понесут убытки местные фермеры. В этой связи Министерство сельского хозяйства предлагает снять ограничения по вывозу лука за пределы Кыргызской Республики.

    Ранее сообщалось, что ограничительные меры Кыргызстан предпринял с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на лук после получения официального подтверждения Государственной службы антимонопольного регулирования КР о завышенной цене на лук репчатый, а также приостановления Казахстаном экспорта лука.

    Напомним, запрет введен с 31января 2023 года сроком на три месяца.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Кыргызстан Сельское хозяйство Мировые новости
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