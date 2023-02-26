Мораторий на экспорт лука предлагают снять в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предлагают снять запрет на вывоз лука из страны. Соответствующий проект постановления правительства КР вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, на сегодняшний день у фермеров КР имеются запасы в 50 тысяч тонн лука при потребности населения в 6 тысяч тонн в месяц. Для снятия моратория, согласно требованиям обеспечения продовольственной безопасности, в стране должен иметься девяностодневный запас данного продовольствия.

Кроме того, с апреля текущего года начнется сбор нового урожая лука и увеличение его запасов приведет к переизбытку скоропортящейся продукции, от чего понесут убытки местные фермеры. В этой связи Министерство сельского хозяйства предлагает снять ограничения по вывозу лука за пределы Кыргызской Республики.

Ранее сообщалось, что ограничительные меры Кыргызстан предпринял с целью обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен на лук после получения официального подтверждения Государственной службы антимонопольного регулирования КР о завышенной цене на лук репчатый, а также приостановления Казахстаном экспорта лука.

Напомним, запрет введен с 31января 2023 года сроком на три месяца.