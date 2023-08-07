Мораторий на экспорт лома и отходов черных металлов введен в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане введен временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов, слитков черных металлов для переплавки (шихтовые слитки) за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на постановление Кабинета министров Кыргызской Республики.

В документе отмечается, что о введении ограничений Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики необходимо в установленном порядке уведомить Всемирную торговую организацию и Евразийскую экономическую комиссию, Министерству иностранных дел КР - Исполнительный комитет СНГ. При этом Государственной таможенной службе при Министерстве финансов КР и Пограничной службе ГКНБ КР принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров.

Временный запрет введен сроком на шесть месяцев.