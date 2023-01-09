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    Мораторий на экспорт древесины и лесоматериалов повторно введут в Кыргызстане

    9 Января 2023, 13:26

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане предлагают с 15 февраля 2023 года повторно ввести временный запрет на вывоз древесины и лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление Кабинета министров КР вынесено на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В документе отмечается, что временный запрет на экспорт вводится в связи завершением срока действия ранее подписанного постановления Кабмина КР от 01.08.22 года, а также с целью недопущения критического недостатка древесины и лесоматериалов на внутреннем рынке страны.

    Мораторий будет действовать с 15 февраля 2023 года сроком на шесть месяцев.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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