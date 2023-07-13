Мопедисты «летают» по тротуарам в Алматы - горожане обратились к акиму

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинцы пожаловались акиму на мопедистов, которые нарушают правила дорожного движения. По их словам, они на большой скорости передвигаются по тротуарам и создают угрозу пешеходам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему вы не можете запретить мопедистам ездить по тротуарам? На Арбате же запретили, чтобы они ездили, а здесь они «летают», тут ходят по тротуарам маленькие дети. Нам вообще некуда деваться. Мы их просим, чтобы они съехали на дорогу, они только отмахиваются. Полиция ничего не делает», - обратилась к акиму жительница Бостандыкского района.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что для регулирования мопедистов нужно дождаться завершения принятия законодательных норм.

«Законодательно отрегулировали движение электросамокатов. Вы знаете, закон принят, вступил в действие. Следующий пакет изменений связан с мопедами: электромопедами и двигателями до 50 кубических сантиметров. Как только на законодательном уровне их признают транспортными средствами и будет проводиться соответствующая регистрация этих машин, тогда у полиции будет возможность штрафовать. А по Арбату – мы запретили полностью проезд. Периодически, когда я бываю в Алмалинском районе, поступают обращения, что ночью они ездят, мы по ним принимаем меры. Данный вопрос касается всех. Главная проблема в том, что в основном ездят на мопедах доставщики еды. Большие компании, чтобы успеть выполнить заказы, готовы нарушить любые правила. По явным нарушениям, которые мопедисты совершают, меры принимаются. Максимально будем прилагать усилия», - сказал аким.

Начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров добавил, что проводится профилактическая работа с мопедистами.

«В СМИ неоднократно публиковали информацию о том, что работу ведем с работодателями. Разработали с ними программу, она на стадии подписания. Если нашими сотрудниками будут выявляться нарушения правил дорожного движения со стороны доставщиков еды и тех, кто пользуется услугами кикшеринга, в количестве от 3 до 5 нарушений, тогда программа будет блокироваться. Касательно нарушений езды по проезжей части и тротуарам работу усилим. Проводится профилактическая работа», - отметил глава ДП.

Ерболат Досаев еще раз подчеркнул, что лучшее решение, которое позволит снять целую проблему не только в Алматы, но и в стране – это законодательные ограничения.

«После долгих обсуждений по электросамокатам нормы были приняты. По мопедам - электромопеды и мопеды с двигателями до 50 кубических сантиметров – пока не приняты нормы об их признании транспортными средствами. Надеюсь, осенью эта проблема будет окончательно решена, и мы не будем возвращаться к этому вопросу», - добавил аким.

Ранее алматинцы, проживающие на проспекте Абылай-хана, недалеко от Арбата, пожаловались акиму на шумных мопедистов.