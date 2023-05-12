Мопедист сбил полицейского в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Мопедист сбил полицейского в Алматы и попытался скрыться. Это произошло около 16:00 часов в Медеуском районе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«На пересечении проспекта Достык и улицы Курмангазы нами был замечен мопед, водитель которого был без шлема. Требованиям об остановке он не подчинился. Напротив, на большой скорости стал скрываться через частный сектор. Действия мопедиста вызвали подозрения. Плюс ко всему он создавал реальную угрозу участникам дорожного движения. На тупиковой улице я стал преследовать мопед пешком. Он развернулся и целенаправленно ехал на меня. Наезда избежать не удалось. Я упал. А мопедист не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. Далее он был задержан»,- сказал инспектор полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы старший лейтенант полиции Жанибек Оразбаев.

Правонарушителем оказался 23-летний курьер одной из фирм доставки.

Сотрудник полиции доставлен в больницу. Факты ДТП и неподчинения законным требованиям сотрудника полиции зарегистрированы. Водитель мопеда будет привлечен к ответственности, согласно законодательству РК.



