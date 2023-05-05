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    Мопедист открыл стрельбу по автобусу с пассажирами в Алматы

    5 Мая 2023, 18:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в стекло автобуса и скрылся с места происшествия. Его ищет полиция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции города сообщили, что данный факт произошел сегодня, 5 мая, в 10:00 в Турксибском районе.


    «В результате дорожного конфликта водитель мопеда выстрелил из пневматического пистолета в стекло автобуса и скрылся с места происшествия. Никто не пострадал. Личность мопедиста установлена. Принимаются меры к его задержанию. Факт расследуется в отделе полиции при УП Турксибского района», - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Видео Стрельба в Алматы Криминал
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