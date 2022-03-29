Монополисты приобретают в ущерб потребителям более дорогую электроэнергию со своих станций - АЗРК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три года производство электрической энергии выросло на 7 %. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Положительная динамика роста сложилась за счет модернизации действующих мощностей без создания новых. При этом увеличение объемов производства произошло после модернизации станций с государственным участием и, соответственно, основным инвестором выступает государство», - сказал Рустам Ахметов.

Таким образом, по его словам, в условиях ценового регулирования отсутствует развитие рынка, появление новых традиционных станций, приток частных инвестиций.

«Это требует разработки и реализации долгосрочной стратегии развития рынка производства электрической энергии, направленной на привлечение частных инвестиций при условии дерегулирования рынка, поэтапного перехода на рыночное ценообразование и демонополизации оптового и розничного звена», - подчеркнул Рустам Ахметов.

Было отмечено, что начатая в 90-е годы либерализация рынка не завершена. Рынок производства электрической энергии остается высококонцентрированным. Доля четырех основных участников рынка – АО «Самрук-Энерго», АО «ЦАЭК», AO «ERG», ТОО «ККС» – составляет 69% и, что еще хуже, работают они в формате вертикальной интеграции.

«Ограничивая доступ к ресурсам станций и услугам передачи электрической энергии, данные группы полностью закрыли региональные розничные рынки. Между собой они не конкурируют. Более того, приобретают в ущерб потребителям более дорогую энергию со своих станций. 99% рынка работает по прямым договорам», - пояснил Рустам Ахметов.