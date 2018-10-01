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Мониторинговый центр по наркотикам может появиться в Казахстане

3 Октября 2018 10:34 225
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Мониторинговый центр по наркотикам может появиться в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы проходит II региональная конференция по наркополитике в Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Наши специалисты побывали с ознакомительной поездкой в институте Trimbos в Амстердаме, который является национальным мониторинговым центром Нидерландов. Теперь рассматривается вопрос создания подобного мониторингового центра в нашей стране», - рассказал представитель департамента по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД РК Иван Добрышин.

Он отметил, что передовой опыт европейских стран в области профилактики наркомании и мониторинга за наркоситуацией, формирования систем противодействия наркобизнесу успешно внедряется в РК.

Конференция организована Программой по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии. Участие в ней принимают национальные партнеры и эксперты в области наркополитики из пяти стран Центральной Азии, представители МВД и НПО.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Силовые структуры,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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