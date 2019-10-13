Мониторинг за сайгаками в Казахстане осуществляют за счет арабского финансирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Высокопоставленные представители стран Персидского залива выделили более 60 миллионов долларов США за 15 лет. В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали то, как используются эти средства и влияют на популяцию трофейная охота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказала пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева, в настоящее время в пяти областях Казахстана находятся государственные заповедные зоны, где обитают дрофы-красотки и занимаются воспроизводством этих птиц. В частности, это Кендерли-Каясанская, Арысская, Карактауская, Жусандалинская и Южно-Казахстанская. Они созданы постановлением Правительства РК еще в 2001 году. Эти зоны не являются заповедниками, более того создаются на участках земель, не изымая их у собственников. На этих территориях разрешается хозяйственная деятельность, включая охоту.

Страны Персидского залива выразили инициативу - финансировать мероприятия по охране и воспроизводству дрофы-красотки, подписав соглашение о долгосрочном сотрудничестве и проведении традиционной национальной соколиной охоты на дрофу-красотку.

«Одновременно с Министерством иностранных дел РК проведена проработка вопроса о возможности подписания соглашений о долгосрочном сотрудничестве по сохранению и управлению популяциями дрофы-красотки и сокола-балобана с высокопоставленными представителями арабских стран Персидского залива. В результате анализа политических, экономических и других аспектов данного вопроса, МИД РК поддержал мнение о целесообразности подписания соответствующих соглашений с правящими семьями арабских стран Персидского залива», - объяснила Самал Ибраева.

В 2008 году было подписано соглашение по сохранению и воспроизводству дрофы-красотки между Агентством по экологии Абу Даби (ОАЭ) и Комитетом лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК. В настоящее время, за счет арабских инвестиций в Туркестанской области построен и функционирует Центр по искусственному воспроизводству дрофы-красотки. В последующем их выпускают в естественную среду обитания в Казахстане.

«Чтобы сформировать маточное поголовье дрофы-красотки, на территории Казахстана, с 2008 по 2012 годы, согласно постановлениям Правительства РК, было собрано 1350 яиц, из которых после инкубации выведено 1094 птенца. В свою очередь, в период в 2009-2019 годы в природу Казахстана выпущено 20489 особей дроф-красоток и 625 соколов. Кроме того, благодаря деятельности Центра трудоустроено около 200 местных жителей. В то же время, в целях проведения соколиной охоты в период с 2003 по 2018 годы из природы изъято 969 особей дрофы-красотки», - сообщила Самал Ибраева.

За 2003-2018 годы в рамках соглашений высокопоставленные представители стран Персидского залива выделили 61,3 миллионов долларов США. На эти средства госпредприятие «Охотзоопром» проводит научные работы, изучая, проводя мониторинг и учет численности популяций редких и исчезающих видов животных, в том числе и сайгаков. Помимо этого за счет этих средств также ведется охрана их популяций и приобретается материально-технические средства с обслуживанием. Так, за счет средств арабской стороны для «Охотзоопром» приобретено 88 единиц автомашин высокой проходимости, мобильные вагон-дома, а также вертолет Ми-2. Кроме того, приобретено спутниковое и радиооборудование, фото- и видеокамеры, средства оптического наблюдения.

Как сообщили в Минэкологии, арабская сторона помимо своих обязательств, бесплатно строит социальные объекты в регионах Казахстана. Речь идет о строительстве поликлиники, ремонте и строительстве зданий роддомов, зоны отдыха, дороги протяженностью 80 километров, детского сада, мечети, закупе для медорганизаций карет скорой помощи.

«В рамках выполнения обязательств соглашений, по постановлению Правительства, с 10 по 15 ноября текущего года планируется изъятие 276 особей дрофы-красотки. Это 2,8% от численности учтенной популяции в 2018 году на территориях государственных заповедных зон и Андасайского государственного природного заказника (при общей численности 9 781 особей). Заверяем, что изъятие 276 особей дрофы-красотки не окажет отрицательного влияния на численность этой популяции», - сказала она.

Ставка за одну птицу составляет 656 500 тенге, соответственно за изъятие 276 особей дроф-красоток, в бюджет поступит 181 194 000 тенге. Стоит отметить, что в этом году в природу Казахстана было выпущено 6011 особей дроф-красоток, из которых две тысячи - выращены в Центре по искусственному воспроизводству этой птицы и 4011 – в питомнике города Шымкента.