Мониторинг состояния индустриального климата планируют проводить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинг состояния индустриального климата будут проводить в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, презентуя законопроект «О промышленной политике» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях эффективного законодательного регулирования в разделе 1 предусматривается 26 понятий и определений для обеспечения промышленного развития. Ключевыми из них являются: промышленность, промышленная политика, субъекты в сфере промышленности, внутристрановая ценность, обрабатывающая промышленность, промышленная продукция и др.», - сказал Аманияз Ержанов.

Одной из новелл проекта закона, как отметил вице-министр, является введение понятия «индустриальный климат», в рамках которого будут оцениваться условия и факты по созданию и расширению конкурентоспособных производств, включая такие, как экономические, административные, правовые, институциональные и др.

«Мониторинг состояния индустриального климата будет осуществляться МИИР РК, а его результаты будут учитываться при формировании промышленной политики будущих периодов. На основе данного мониторинга будут приниматься управленческие решения и оцениваться эффективность работы государственных органов», - пояснил Аманияз Ержанов.