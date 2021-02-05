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    Мониторинг состояния индустриального климата планируют проводить в Казахстане

    5 Февраля 2021, 15:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинг состояния индустриального климата будут проводить в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, презентуя законопроект «О промышленной политике» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях эффективного законодательного регулирования в разделе 1 предусматривается 26 понятий и определений для обеспечения промышленного развития. Ключевыми из них являются: промышленность, промышленная политика, субъекты в сфере промышленности, внутристрановая ценность, обрабатывающая промышленность, промышленная продукция и др.», - сказал Аманияз Ержанов.

    Одной из новелл проекта закона, как отметил вице-министр, является введение понятия «индустриальный климат», в рамках которого будут оцениваться условия и факты по созданию и расширению конкурентоспособных производств, включая такие, как экономические, административные, правовые, институциональные и др.

    «Мониторинг состояния индустриального климата будет осуществляться МИИР РК, а его результаты будут учитываться при формировании промышленной политики будущих периодов. На основе данного мониторинга будут приниматься управленческие решения и оцениваться эффективность работы государственных органов», - пояснил Аманияз Ержанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Промышленность Экономика Другие государственные органы
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