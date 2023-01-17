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    Мониторинг сферы госзакупок позволил сэкономить свыше 220 млн тенге в Костанае

    17 Января 2023, 14:37

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба посредством мониторинга аналитической системы «Единое окно закупок» НПП «Атамекен» сэкономила сотни миллионов тенге бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в ведомстве, система позволяет сформировать «группу риска» с высокой вероятностью коррупции. Сотрудники Антикора проводят сравнение техспецификаций аналогичных договоров, ценовых предложений идентичных товаров, работ, услуг.

    «Ввиду высокой коррупционной уязвимости сферы госзакупок, на которые приходится практически каждое второе коррупционное преступление, Антикоррупционной службой на постоянной основе проводятся мониторинги портала единого окна закупок и закупок квазигосударственного сектора на наличие необоснованного завышения цен на товары и услуги», - сказал первый заместитель руководителя департамента Ержан Лукпанов.

    Результаты мониторинга направляются всем администраторам бюджетных программ из «группы риска». Основной призыв – пересмотреть пункты плана закупок в сторону «адекватной» цены.

    К примеру, осенью 2022 года одна из организаций сферы здравоохранения хотела закупить кровати на сумму более 10 млн тенге. Мониторинг цен на открытых торговых площадках показал возможность закупить кровати по характеристикам аналогичные тем, которые были указаны в технической спецификации, то есть дешевле почти на 40%. В результате удалось сэкономить около 3,5 млн тенге бюджетных средств.

    В другом случае один из костанайских колледжей планировал закупку 15 ноутбуков общей стоимостью более 21 млн тенге. После рекомендаций Антикоррупционной службы план закупок был снижен до 10 ноутбуков на общую стоимостью 6,5 млн тенге.

    Таким образом, сигналы, поступающие от Антикорруционной службы, позволяют своевременно реагировать и устранять недостатки.

    Всего в 2022 году по рекомендациям департамента удалось сэкономить более 220 млн тенге. В ведомстве отмечают, что такой мониторинг госзакупок уже показал свою эффективность как инструмент реализации принципов ценового комплаенса.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Коррупция Экономика
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