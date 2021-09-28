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    Мониторинг реализуемых проектов в регионах проведут в Казахстане

    28 Сентября 2021, 10:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в ближайшее время проведет мониторинг проектов в регионах Казахстана. Об этом заявил глава МИИР РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшее время министерство проведет мониторинг проектов в регионах», - сказал Бейбут Атамкулов.

    Было отмечено, что в рамках реализации проектов Карты индустриализации регионам необходимо:

    1) обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию проектов Карты индустриализации:

    2) активизировать работу по привлечению инвестиций в проекты обрабатывающей промышленности;

    3) обеспечить рост объёмов производства обрабатывающей промышленности с вовлечением отечественных товаропроизводителей в реализацию инвестиционных проектов.

    Ранее сообщалось, что в 2021 году регионами планируется запустить 128 проектов на общую сумму 1,23 трлн тенге с созданием 12 тысяч новых постоянных рабочих мест.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Инвестпроекты Промышленность МИИР РК
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