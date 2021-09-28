Мониторинг реализуемых проектов в регионах проведут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в ближайшее время проведет мониторинг проектов в регионах Казахстана. Об этом заявил глава МИИР РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшее время министерство проведет мониторинг проектов в регионах», - сказал Бейбут Атамкулов.

Было отмечено, что в рамках реализации проектов Карты индустриализации регионам необходимо:

1) обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию проектов Карты индустриализации:

2) активизировать работу по привлечению инвестиций в проекты обрабатывающей промышленности;

3) обеспечить рост объёмов производства обрабатывающей промышленности с вовлечением отечественных товаропроизводителей в реализацию инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что в 2021 году регионами планируется запустить 128 проектов на общую сумму 1,23 трлн тенге с созданием 12 тысяч новых постоянных рабочих мест.