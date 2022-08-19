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    Мониторинг практической реализации законодательства о волонтерстве проведут в РК

    19 Августа 2022 13:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев считает важным ускорить внедрение стандарта поддержки волонтерства. По словам спикера, это значительно укрепит волонтерские организации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На Центрально-Азиатском форуме спикер Сената подчеркнул, что Парламент Казахстана вносит свой вклад в работу по поддержке волонтерства.

    «В прошлой сессии мы приняли поправки в закон «О развитии волонтерской деятельности в РК». Изменения направлены на поощрение казахстанцев за совершение добрых дел и расширение прав волонтеров. В поправках содержатся положения по преимуществу волонтеров на зачисление в состав обучающихся по государственному образовательному заказу, а также об учете волонтерской деятельности при поступлении на государственную службу. Вводятся меры по стимулированию волонтерской деятельности путем награждения государственными наградами, также предусмотрены нормы по предоставлению волонтерским организациям коммунального имущества в доверительное управление», - сказал спикер Сената Парламента РК.

    Маулен Ашимбаев заверил, что Сенат продолжит держать на особом контроле вопросы, связанные с дальнейшим развитием волонтерства в Казахстане.

    В этом направлении мы будем работать совместно с другими государственными органами. В этом плане важно провести в предстоящий период мониторинг практической реализации законодательства о волонтерстве в том числе в наших регионах. При необходимости будем совершенствовать законодательную базу», - подчеркнул спикер.

    Председатель Сената Парламента РК отметил, что следует проверить состояние инфраструктурной основы для развития движения в стране. Маулен Ашимбаев считает важным ускорить внедрение стандарта поддержки волонтерства.

    «Это значительно укрепило бы волонтерские организации в Казахстане. Важно продолжать активно вести просветительскую деятельность и больше рассказывать о волонтерстве, чтобы больше граждан молодого возраста, среднего, старшего возраста присоединялось к волонтерской деятельности. В предстоящий период будем целенаправленно заниматься этой работой», - добавил Маулен Ашимбаев.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане проходит Центрально-Азиатский форум волонтеров. Для участия в форуме в Казахстан прибыли международные эксперты, представители НПО и волонтерских организаций из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, а также делегации из Азербайджана, Армении, Грузии, России и Турции.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    #Сенат #Волонтёрство
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