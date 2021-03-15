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    Мониторинг паводкоопасных участков провели в Карагандинской области

    15 Марта 2021, 22:55

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области продолжается подготовка к паводкам. Заместитель акима региона Ермек Алпысов и начальник департамента по ЧС Мурат Катпанов объехали паводкоопасные участки Сарани и Шахтинска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Они проверили работоспособность шлюзов регуляторов и обводных каналов Саранского водохранилища. Оценили работы по вывозу снега и очистке водопропускных труб и каналов. Также осмотрели качество ремонта ливневой канализации закрытого типа. Летом и осенью прошлого года в Сарани установили 500 метров ливнево-дренажных лотков и водопропускную трубу на участке автодороги Сарань - Караганда, сделали дноуглубление и очистили водоотводные каналы общей протяжённостью свыше 11,6 км.

    Также на автодороге Сарань - Шахан, на территории Шахтинска, была увеличена водопропускная способность.

    По завершении объезда местным исполнительным органам были даны поручения усилить работу по вывозу снега, очистке водопропускных труб, заготовке необходимых материально-технических средств и проведению агитационной работы с населением по подготовке к паводкам.

    Работы по подготовке к паводковому периоду находятся на постоянном контроле.

    Напомним, всего с 2015 по 2020 год в Карагандинской области возвели и укрепили 220 км защитных дамб и валов, выполнили берегоукрепление, дноуглубление, спрямление и уширение 76 км русел рек в 173 населённых пунктах.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Паводок
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