Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Мониторинг паводкоопасных мест проводят в Карагандинской области

    11 Марта 2022, 22:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Паводкоопасные участки и гидросооружения в Карагандинской области взяты на контроль. Продолжается очистка водопропускных труб и мостов на автодорогах всех значений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Спасатели доложили акиму области Женису Касымбеку о готовности к приходу большой воды. Глава региона совместно с начальником ДЧС Муратом Катпановым осмотрел русла рек Нура и Шерубай-Нура в Бухар-Жырауском и Абайском районах. Эти территории входят в список регионов с высокой паводковой опасностью наряду с Каркаралинским, Осакаровским и Нуринским районами.

    По словам спасателей, паводковые участки и гидросооружения взяты на контроль. Вывезено 760 тысяч кубометров снега.

    Женису Касымбеку представили и ситуацию в посёлке Г. Мустафина. Там вдоль населённого пункта сооружён защитный вал протяжённостью более 6 км. Вся работа проводится согласно подготовительным срокам.

    Также подсыпаны и укреплены земляные валы в сёлах Садовое, Чкалово, Кокпекты, Жастлек.

    При посещении Абайского района акиму области рассказали о санации реки Шерубай-Нуры протяжённостью 16,5 км от Жартасского водохранилища до впадения в озеро Сасыкколь. Предупредительные меры против большой воды приняты и в селе Юбилейном. Там также укреплён защитный вал.

    По словам начальника Мурата Катпанова, прошли два снегомерных объезда по бассейнам рек Нура и Шерубай-Нура. Запасы влаги в снеге составляют от 10 до 45% от нормы. При этом отмечается высокая плотность снега и наледь от 1 до 4 см на земле. Сток паводковых вод в этом году ожидается ниже средних многолетних наблюдений. Но все риски при этом учитываются, в том числе скорость таяния снега и осадки.

    По данным космомониторинга, 80% территории области покрыто снегом. При этом водохранилища не переполнены. Для аварийно-спасательных и других неотложных работ в регионе подготовлены силы и средства соответствующих служб, создана материально-техническая и финансовая базы.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Паводок Регионы Казахстана МЧС ДЧС Вода Караганда
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тарифы на питьевую воду завышали в Байзакском районе Жамбылской области
    Пассажирский автобус сгорел в Семее
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане