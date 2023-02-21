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    Мониторинг образовательных достижений столичных школ проведут в этом году

    21 Февраля 2023, 13:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам прошлого учебного года качество успеваемости в организациях среднего образования по городу составило 58,6 %. Об этом на брифинге сообщил руководитель Управления образования города Астаны Касымхан Сенгазыев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Перед педагогами столицы стоит очень важная задача – к 2025 году повысить качество знаний обучающихся до 70 %», - сказал Касымхан Сенгазыев.

    Спикер добавил, что на сегодня проводятся обучающие семинары по планированию урока, предоставлению обратной связи учащимся и родителям, создана и функционирует открытая онлайн площадка «Цифровая педагогика: обучение и практика».

    «В столице появилась плеяда молодых учителей, отвечающих уровню самых современных требований, общее признание среди них получила Школа молодого педагога, также для них была организована стажировка в самых передовых странах мира в области образования. Для повышения не только образовательного, но и воспитательного компонента на постоянной основе планируется проведение Единого педагогического совета», - отметил Касымхан Сенгазыев.

    В текущем году, по его словам, планируется проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся c охватом 100 % школ города и комплексное исследование образовательной деятельности.

    «Кроме этого, в 2024 году в Международное исследование PISA включат все школы столицы. Считаем, что данные мероприятия существенно поднимут качество преподавания предметов и знаний учащихся школ. А также помогут нам выявить проблемные вопросы в нашей работе», - резюмировал Касымхан Сенгазыев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Минпросвещения РК
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