Мониторинг образовательных достижений обучающихся стартовал во всех школах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году в качестве наблюдателей за соблюдением принципов академической честности во время проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО) дополнительно привлечены сотрудники Министерства просвещения РК, территориальных департаментов Комитета по обеспечению качества в сфере образования, Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» и педагогических вузов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Формат проведения стандартизирован по аналогии международных исследований с привлечением тест-администраторов в каждой аудитории.

Как отметила руководитель управления политики обеспечения качества в сфере образования Комитета по обеспечению качества в сфере образования Динара Абылканова, мониторинг сфокусирован на оценке уровня функциональной грамотности и умение применять полученные знания в стенах школы и в жизненных ситуациях.

«Большинство стран регулярно проводят оценивание образовательных достижений обучающихся на национальном уровне, чтобы получить последовательные и надежные данные о качестве обучения. Тем самым страны получают ответы на важные вопросы: в какой степени школьники достигают целей обучения? Насколько систематизированы цели обучения? Насколько хорошо обучающиеся готовы к участию в жизни общества? Получение ответов на эти вопросы важны и для нашей системы образования. Только объективные результаты МОДО позволят сделать правильные выводы и принять соответствующие решения», - отметила руководитель управления.

Отметим, тестирование не является формой государственного контроля и не имеет никаких правовых последствий ни для обучающегося, ни для организаций образования.

Всего в МОДО примут участие более 50 тысяч учащихся 4 и 9 классов. Мониторинг пройдет с 26 апреля по 11 мая 2023 года в 1472 школах в форме компьютерного комплексного тестирования по трем направлениям: читательская, математическая и естественнонаучная грамотность.



