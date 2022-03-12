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    Мониторинг МИОР фиксирует новые суицидальные группы в социальных сетях, направленные на подростков

    12 Марта 2022, 17:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан опубликовало информацию в рамках разъяснения распространяемой в СМИ и социальных сетях информации, касательно законопроекта по защите детей и несовершеннолетних от буллинга и кибербуллинга, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства.

    На сегодняшний день, в СМИ и социальных сетях активно обсуждается ряд норм принимаемоего законопроекта, однако отметим, что указанная в публикациях информация не является исчерпывающей.

    В одобренном Мажилисом Парламента РК во втором чтении законопроекте по вопросам защиты прав ребенка отсутствует норма по обязательной регистрации филиалов иностранных онлайн-платформ в Казахстане.

    Поднимаемая в публикациях норма предусматривалась в первоначальной версии законопроекта, которая рассматривалась 15 сентября 2021 года в первом чтении законопроекта. Вместе с тем, в ходе пленарного заседания по данному законопроекту были даны замечания, в том числе по пересмотру вышеуказанной нормы.

    Так, в рамках заседания рабочих групп законопроекта, ряд норм были пересмотрены. Соответственно норму по открытию филиалов или представительств переработали и заменили на назначение своего законного представителя уполномоченного по взаимодействию с уполномоченным органом в области СМИ и только для иностранных социальных сетей и мессенджеров, доступ к которым в течение месяца составляет более ста тысяч пользователей находящихся на территории РК.

    Введение нормы устанавливающей временные рамки удаления вредоносного контента обуславливается тем, что обычно травля происходит в закрытых группах и сообществах, где выявить такие факты, не имея доступа, практически невозможно. Все знают про ставшие популярными в социальных сетях суицидальные группы, где мониторинг выявил много материалов суицидального характера в отношении подростков.

    Несколько месяцев ушло у Министерства на удаление противоправных материалов из социальных сетей. Мониторинг сейчас фиксирует новые группы в социальных сетях, направленны е также на подростков.

    Кроме того, на сегодняшний день предписания уполномоченного органа социальными сетями рассматриваются продолжительное время, соответственно актуальность удаления информации теряется и влечет вред для детей.

    Фактически данные поправки никак отрицательно не повлияют на обычных пользователей, за исключением случаев, когда их действия будут подпадать под квалификацию кибербуллинга.

    В целом, при разработке поправок детально изучен международный опыт, по итогам которого установлено, что мировое сообщество предпринимает попытки законодательного регулирования данной сферы. Например, в некоторых странах Европы приняты нормы по правовому регулированию интернет-пространства с учетом специфики местного законодательства.

    Также отметим, что в странах Европы, Азии, Южной и Северной Америки проводится работа по законодательному регулированию интернет-пространства, в том числе социальных сетей и мессенджеров. Соответственно мировое сообщество, понимая важность проблемы, проводит соответствующую работу.

    Министерство за последние годы активно налаживает сотрудничество с собственниками международных социальных сетей, проведены переговоры с представителями компании социальными сетями - «ВКонтакте», «Одноклассники», «Mail.ru», «Livejournal», «Facebook», «Instagram», «Tik tok», «linkendin», мессенджера «Telegram», которые восприняли данную инициативу с положительной стороны и выразили согласие на исполнение данных норм.

    В настоящее иностранными социальными сетями проводится работа по определению и назначению законного представителя.

    Представители интернет-компаний в целом с пониманием воспринимают предложения о сотрудничестве в вопросах удаления противоправного контента, нарушающего требования международного права и законодательства Республики Казахстан.

    Кроме того, отметим, что законодательством Республики Казахстан уже запрещена цензура. Соответственно, предлагаемые нормы не противоречат нормам международного права и действующим нормам законодательства РК.

    В свою очередь, Министерство в соответствии с новеллами законопроекта не наделяется компетенцией препятствующей свободной деятельности социальных сетей и мессенджеров и ограничивающей свободу выражения мнений.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Интернет Безопасность Общество МИОР
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