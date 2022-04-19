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    Мониторинг цен на продукты провели в Павлодаре

    19 Апреля 2022, 13:37

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре провели мониторинг цен на социально значимые продукты. Превышений 15% торговой надбавки не зафиксировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Управлением предпринимательства и индустриального развития Павлодарской области совместно с акиматом Павлодара проведён мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в розничной сети. В ходе мониторинга превышений 15% торговой надбавки не зафиксировано, также проверено наличие продукции со стабилизационного фонда», - сообщили в ведомстве.

    Например, в одной из торговых сетей из стабфонда масло подсолнечное «Заречное» стоит 772 тенге/л, рис — 277 тенге/кг, сахар — 369 тенге/кг, соль — 54 тенге/кг; цены на картофель и морковь — 125 тенге/кг, молоко 2,5 жирности — 233 тенге/л.

    «Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары является одним из ключевых направлений деятельности местных исполнительных органов области», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Экономика Цены и тарифы Регионы Казахстана Общество
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