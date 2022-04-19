Мониторинг цен на продукты провели в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре провели мониторинг цен на социально значимые продукты. Превышений 15% торговой надбавки не зафиксировано, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением предпринимательства и индустриального развития Павлодарской области совместно с акиматом Павлодара проведён мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары в розничной сети. В ходе мониторинга превышений 15% торговой надбавки не зафиксировано, также проверено наличие продукции со стабилизационного фонда», - сообщили в ведомстве.

Например, в одной из торговых сетей из стабфонда масло подсолнечное «Заречное» стоит 772 тенге/л, рис — 277 тенге/кг, сахар — 369 тенге/кг, соль — 54 тенге/кг; цены на картофель и морковь — 125 тенге/кг, молоко 2,5 жирности — 233 тенге/л.

«Стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары является одним из ключевых направлений деятельности местных исполнительных органов области», - добавили в ведомстве.