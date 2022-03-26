Мониторинг безопасности продукции провели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области санврачи региона провели мониторинг безопасности продукции. Как показала практика, 8,1% проверенной продукции не соответствует требованиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, за два месяца текущего года санврачами региона было отобрано 507 образцов продукции. При этом несоответствие было выявлено в 41 пробе (8,1%).

«Основными нарушениями по обеспечению требований технических регламентов являются несоответствие требованиям по маркировке продукции - 28 проб (68,3%), по микробиологическим показателям - 6 проб (14,6%), по физико-химическим показателям – 5 проб (12,2%), по показателям безопасности – 2 пробы (4,9%)», - отметили в ведомстве.

Наибольший процент выявленной несоответствующей продукции, обращаемой на внутреннем рынке Акмолинской области, приходится на долю импортной продукции – 68,2%, продукция отечественных производителей составила 31,7%.

«Были отобраны 282 пробы образцов пищевой продукции, из них несоответствия выявлены в 19 пробах, процент несоответствия составил 6,7%. Семь проб (36,8%) не соответствовали требованиям по маркировке продукции (не читаемый текст, не указаны условия хранения пищевой продукции, рекомендации и ограничения по использованию, показатели пищевой ценности, состав пищевой продукции, единый знак обращения, информация на русском и государственном языках), шесть проб (31,5%) не соответствовали по микробиологическим показателям (БГКП, МАФАМ), одна проба (5,3%) - по показателям безопасности (с истекшим сроком годности), пять проб (26,3%) - по физико-химическим показателям (соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира; массовой доли влаги, массовой доли составных частей; сухому обезжиренному молочному остатку)», - пояснили в ведомстве.

Как добавили санврачи региона, по всем фактам выявленных нарушений в отношении субъектов предпринимательства выданы 15 санитарных предписаний об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены усилить контроль за качеством и безопасностью пищевой продукции.