Монголия планирует отпраздновать 800-летие Каракорума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-премьер Монголии Улзийсайханы Энхтувшин, который находится с рабочим визитом в Казахстане, рассказал о проектах касательно празднования 800-летнего юбилея Каракорума, а также выразил свое мнение по поводу исследования истории Золотой Орды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Историческая взаимосвязь казахского и монгольского народов общая, тесно переплетаются друг с другом, мы являемся братскими народами. Поэтому, думаю, что наши отношения должны быть еще крепче. Я рад, что отношения двух стран развиваются. На казахской земле когда-то жили предки Чингисхана, мы знаем, что мавзолей его первого сына Джучи хана также находится здесь, в Казахстане. В этой связи, наша страна полностью поддерживает ту работу, которую проводит Казахстан относительно масштабного празднования 750-летия Золотой Орды и сохранения исторического памятника и нашей общей цивилизации, привлечения туристов», - сказал Улзийсайханы Энхтувшин на круглом столе Международной Тюркской академии в Нур-Султане.

Он напомнил, что 2020 год будет посвящен 1300-летию письменного памятника Тоныкока.

В своем слове вице-премьер Улзийсайханы Энхтувшин отметил важность празднования 800-летнего юбилея Каракорума в Монголии.

«Мы запланировали, что в августе 2020 года будем отмечать 800-летие Каракорума. Здесь можно отметить огромную роль Международной Тюркской академии. С одной стороны – это научная организация, а с другой имеет статус международной организации. Поэтому, думаю, что наша совместная работа в этом плане будет активной. Международная Тюркская академия согласно меморандуму с 2014 года сотрудничает с Научной академией Монголии, национальным музеем и институтом археологии», - отметил он.

«Недавно с официальным визитом Казахстан посетил премьер-министр Монголии после 27 лет. Как вы видите, наши отношения в политической сфере также укрепляются. Думаю, что во всех сферах будем сотрудничать плодотворно», - добавил вице-премьер Монголии.

Кроме того, спикер выразил свое мнение по поводу исследования Золотой Орды.

«В последнее время исследования проводятся активно. По неким историческим причинам в свое время было запрещено заниматься исследованием, теперь же можно беспрепятственно и разносторонне изучать тематику золотоордынского наследия. Я также был в Казахстане с рабочим визитом в прошлом году, но в этот раз специально прибыл для ознакомления с библиотекой Академии и культурным наследием. Конечно, определенные исследования касательно Золотой Орды есть. Наши отношения с Международной тюркской Академией с каждым годом развиваются. Если так же мы будем продолжать, то думаю, что мы достигнем определенных результатов. Наши ученые тесно взаимодействуют с историками Центральной Азии. Верю, что у нас появятся новые результаты», - подчеркнул Улзийсайханы Энхтувшин.

Напомним, в ходе круглого стола заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев рассказал о проведении мероприятий, посвященных празднованию 750-летия Золотой Орды и необходимости проведения совместных исследовательских работ ученых Казахстана и Монголии.