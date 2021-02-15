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    Монголия планирует начать вакцинацию населения от коронавируса с 23 февраля

    15 Февраля 2021, 14:07

    УЛАНБАТОР. МОНЦАМЭ – КАЗИНФОРМ - Правительство Монголии планирует начать вакцинацию населения от коронавируса COVID-19 с 23 февраля, с понедельника, как только будут сняты жесткие меры карантина. Об этом сообщил министр здравоохранения С. Энхболд сегодня на пресс-конференции для прессы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное информационное агентство МОНЦАМЭ.

    По словам главы Минздрава, разработан план по началу вакцинации граждан с 23 февраля.

    «В настоящий момент мы ведем переговоры об импорте четырех видов вакцин. На первом этапе Монголия получит вакцины «Pfizer» и «AstraZeneca», - сказал С. Энхболд.

    Он добавил, что вакцина «Pfizer» должна храниться при температуре -70 градусов Цельсия, подчеркнув, что склад и оборудование, отвечающие этому требованию, полностью обеспечены.

    «20% населения страны будет вакцинировано за счёт финансирования программы «Covax», в целом 60% населения будет вовлечено в вакцинацию. Вакцинация остального населения должна быть покрыта за счет других источников финансирования. Этот вопрос полностью решен и одобрен Министерством финансов. Причина, по которой 60% населения будут вакцинированы, заключается в том, что население в возрасте от 0 до 18 лет в нашей стране составляет 1,2 млн человек. Вакцины против коронавируса рекомендуются людям старше 16 лет, часть вакцин - людям старше 18 лет, что составит 60% населения», - пояснил министр здравоохранения С. Энхболд.

    Как сообщает МОНЦАМЭ, общее число официально зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии составляет 2 383.

    Напомним, что с 11 февраля в монгольской столице 12-дневный начался строгий карантин.

    Автор:

    Здравоохранение Монголия Общество Коронавирус в РК
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