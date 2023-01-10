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    Монголия готовится принять 1 млн туристов в 2023 году

    10 Января 2023, 21:58

    УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ – В 2023 году власти Монголии планируют принять 1 млн иностранных туристов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Монцамэ».

    По информации Министерства окружающей среды и туризма, правительство Монголии рассчитывает в сжатые сроки восстановить туристической сектор после пандемии, принять 1 млн туристов в 2023 году и увеличить доходы от туризма до $1,2 млрд.

    В течение этого года планируется организовать более 90 мероприятий, в том числе 22 международных.

    Согласно данным ведомства, в 2022 году Монголию посетили 290,4 тысячи туристов, а доход туристического сектора составил $350 млн.

    В допандемийном 2019 году Монголия приняла более 570 тысяч туристов.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Монголия Мировые новости
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