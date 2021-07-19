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    Монгольское информагентство МОНЦАМЭ отмечает 100-летний юбилей

    19 Июля 2021, 19:40

    УЛАН-БАТОР. КАЗИНФОРМ - Крупнейшее информационное агентство Монголии МОНЦАМЭ отмечает 100-летний юбилей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Монцамэ» – крупнейшее информационное агентство Монголии с головным офисом в Улан-Баторе, основано в 1921 году. Имеет развитую корреспондентскую сеть внутри страны, а также за рубежом. Официальный сайт работает на нескольких языках: монгольском, русском, английском, китайском и японском.

    Ровно 100 лет назад 19 июля 1921 года, агентство МОНЦАМЭ начало свою работу под названием «МОНТА» - Монгольское телеграфное агентство и стало первым в Монголии ведомством по распространению официальной информации.

    Сегодня МОНЦАМЭ является первым агентством в информационном пространстве Монголии, которое издает еженедельную газету на русском, китайском, японском, английском языках и старомонгольской письменности. Помимо издания ежеквартального журнала Mongolia Today на английском языке, агентство публикует брошюры ежедневных новостей на английском и русском языках.

    Отметим, что Международное информационное агентство «Казинформ» сотрудничает с МОНЦАМЭ и регулярно обменивается информацией.

    Автор:

    Серик Сабеков

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