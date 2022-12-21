Монеты «Сакский стиль» выпустил Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный банк Казахстана выпустил в обращение биколорные циркуляционные монеты «Сакский стиль». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

Идея монетной программы «Сакский стиль» заключается в активном вовлечении населения Казахстана в коллекционирование монет, продвижении культурно-исторических и просветительских ценностей, а также популяризации отечественного монетного производства.

Сакский стиль – особая манера исполнения изображений животных в культурах позднего бронзового и раннего железного века евразийских степей.

О биколорных циркуляционных монетах «Сакский стиль»

Пять видов биколорных циркуляционных монет из сплава нибрасс/нейзильбер качеством изготовления uncirculated номиналом 100 тенге, массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 мм по 1 млн штук каждого вида, общим тиражом 5 млн штук.

«Олень». Жалаулинский клад. Семиречье (V-III вв. до н.э.). Олень в мировоззрении кочевников – символ, объединяющий нижний и верхний миры.

«Крылатый барс». Курган Иссык (конец IV–III в. до н. э.) Снежный барс – символ мужества и богатства.

«Маска». Шиликты. Восточный Казахстан (VIII-VII вв до н.э.) Изображение трех образов, оберегающих семейный очаг: маска кошачьего хищника, двух архаров и летящей птицы.

«Золотые бляшки в виде оленей», Жалаулы, Семиречье (V-III вв. до н.э.) Образ благородного оленя – символ плодородия и продолжения рода.

«Свернувшийся барс». Талды-2. Центральный Казахстан (VII в. до н.э.). Форма кольца в фигуре свернувшегося барса – символ цикличности времени и гармонии с внешним миром.

Монеты выпускаются в обращение исключительно через банки второго уровня с последующим использованием в наличном денежном обращении наряду с обычными циркуляционными монетами. Монеты из серии «Сакский стиль» являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей – ими можно расплачиваться за товары и услуги. Также эти монеты обязательны к приему для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан.

При этом технические и физические параметры монет (масса, диаметр, толщина, сплав металла) сохранены без изменений. По техническим характеристикам они полностью аналогичны монетам номиналом 100 тенге. В этой связи дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники для приема монет «Сакский стиль» не требуется.

Монеты «Сакский стиль» изготовлены на Казахстанском монетном дворе.





Фото: nationalbank.kz